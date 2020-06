Ha affrontato la prima operazione della vita a solo un giorno d’età, per rimediare a una rara malformazione che colpisce un bimbo ogni quattromila, e i medici l’hanno salvato. Il destino di un neonato sfortunato si è incrociato con quello del personale del Policlinico di Milano.

Una sola, provvidenziale operazione, contro i tre interventi ricostruttivi solitamente adottati per risolvere il problema. La malformazione è stata riscontrata a nascita avvenuta, non essendo diagnosticabile con le ecografie di controllo durante la gravidanza; ma Ernesto Leva, direttore del reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale milanese, aveva in serbo per il neonato una tecnica innovativa. Lo stesso Leva ha definito l’intervento “delicatissimo, ideato proprio da noi e che ad oggi può essere eseguito solo nel nostro ospedale”.