Al Bilancio servono funzionari

La nota che attiva la norma approvata nel Collegato per ricorrere al personale in comando

PALERMO – Il dipartimento regionale al Bilancio cerca funzionari. Il Ragioniere generale Giovanni Bologna ha pubblicato la nota con cui attiva la norma votata dall’Ars nel Collegato approvato qualche settimana fa. Con essa il dipartimento spera di riuscire a racimolare 10 funzionari e quindi dipendenti di categoria D che vogliano trasferirsi negli uffici di via Notarbartolo per colmare i vuoti di organico.

Il lavoro presso gli uffici regionali del Bilancio durerà fin quando ce ne sarà bisogno. Il dipendente in comando continuerà ad avere il trattamento economico dell’ente di appartenenza e rimarrà in dotazione allo stesso ente. La legge prevede però che gli sia corrisposto il trattamento accessorio dei dipendenti regionali. Lo stipendio sarà comunque a carico dell’ente di partenza perchè al bando potranno partecipare soltanto i dipendenti di enti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza della regione

I requisiti per chi volesse fare una simile esperienza lavorativa sono il possesso di una laurea in scienze politiche, economia e commercio o giurisprudenza, il possesso di competenza ed esperienza nel settore amministrativo contabile. L’appartenenza alla categoria di Funzionario e il possesso di un contratto a tempo indeterminato. Alla richiesta bisognerà allegare il proprio curriculum e il nulla osta dell’ente di appartenenza.

Per partecipare alla manifestazione d’interesse sono a disposizione 15 giorni. Ora bisogna aspettare per vedere se fra tutti i dipendenti pubblici che hanno i requisiti c’è una pattuglia di dieci persone disponibili a cambiare lavoro, collaborando al dipartimento al Bilancio, per qualche tempo. Almeno fin quando saranno realizzati i concorsi per dipendenti della Regione infatti negli uffici ci sarà bisogno di “una mano d’aiuto” dall’esterno.