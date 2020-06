Il corpo è ancora senza identità. Trovato in una sacca solitamente usata in obitorio.

CARLENTINI (SIRACUSA) – I carabinieri del Ris di Messina hanno eseguito una serie di rilievi all’interno di un appartamento in via Degli Operai a Carlentini, nel Siracusano. L’indagine sembra essere collegata al ritrovamento di un cadavere di un uomo di circa 50 anni all’interno di una body bag, la sacca utilizzata in obitorio, avvenuto il 26 agosto scorso in contrada Cirico’ tra Carlentini e Lentini, nel Siracusano. Il corpo era integro, senza segni evidenti causati da un’arma da fuoco o da taglio. Il cadavere resta ancora senza identità. La morte è avvenuta 5 giorni prima del ritrovamento. In un primo momento si era ipotizzato potesse trattarsi di un bracciante agricolo che lavorava in nero. Adesso le indagini potrebbero portare ad una persona residente a Carlentini.(ANSA).