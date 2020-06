VITTORIA (RAGUSA) – I genitori dei due cuginetti travolti e uccisi da un Suv lo scorso 11 luglio hanno partecipato al primo collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo ‘Portella della Ginestra’, la scuola di Alessio e Simone D’Antonio. Un modo per testimoniare la presenza dell’istituzione scolastica nelle due famiglie e per dare testimonianza dell’impegno della scuola per una nuova stagione di legalità.

“Il 16 settembre – ricorda la dirigente scolastica, Daniela Mercante – una delegazione di alunni e docenti parteciperà a L’Aquila, su invito del Ministro della Pubblica Istruzione, alla cerimonia inaugurale del nuovo anno scolastico. Lì incontreremo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”.

Il primo giorno di scuola, il 12 settembre, inoltre, un team di psicologi incontrerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Portella della Ginestra”, per un progetto di affiancamento nella rielaborazione della perdita di Alessio e Simone.(ANSA).