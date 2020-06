PALERMO – “Scriviamo per protestare formalmente contro la mancata raccolta da più giorni della spazzatura, depositata in sacchi ordinati pieni di rifiuti lungo il marciapiede a ridosso dell’ingresso del Teatro di Verdura di viale del Fante”.

La segnalazione arriva da Giovanni Moncada, dell’associazione Comitati Civici di Palermo, che aggiunge: “E’ inaccettabile che davanti ad un teatro dove si rappresentano continuamente spettacoli vengano lasciati per più giorni questi sacchi, che denotano una mancanza totale di rispetto per i cittadini ed i turisti che si recano di proposito in questa zona per assistere agli spettacoli, motivo di richiamo anche per i tanti turisti che vengono a visitare la nostra città, e si trovano davanti ad una vergognosa discarica”.