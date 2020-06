PALERMO – “Cari militanti e attivisti del Movimento 5 stelle in Sicilia. Da militanti e dirigenti del Partito democratico siciliano, viviamo con i vostri stessi sentimenti contrastanti la crisi di governo aperta improvvisamente ad agosto dal segretario nazionale della Lega”. Inizia così la lettera che Antonio Ferrante del Partito democratico, manda agli esponenti del Movimento 5 Stelle in Sicilia, in nome di una nuova stagione di governo. “Oggi – scrive Ferrante – si apre una nuova stagione di governo, che deve porsi come obiettivo imprescindibile quelle riforme di cui soprattutto il sud ha tanto bisogno”. Segue un documento programmatico di idee, dove Ferrante invita a “mettere in comune le nostre esperienze e le nostre competenze, che ogni giorno arricchiamo attraverso il confronto con i nostri concittadini e con la presenza costante nei problemi quotidiani delle nostre comunità”.