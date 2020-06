PALERMO – Una quindicina di colpi in pochi mesi. La maggior parte ai danni di gioiellerie. È una banda di ragazzi pronti a tutto quella fermata dal blitz della polizia.

Gli agenti della sezione anti rapina della squadra mobile di Palermo hanno arrestato cinque persone, ma le misure cautelari in tutto sono nove. Ad emetterle il giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica e di quella per i minorenni.

L’operazione è stata denominata “Gold night”. Notte d’oro, come l’oro che razziavano nei negozi. Nel mirino anche profumerie e sale giochi. Gli indagati facevano dei sopralluoghi prima dei colpi, pianificati nei minimi dettagli, e poi entravano in azione. Si muovevano in branco, comunicando in teleconferenza, in sella a scooter rubati e sfruttando complici diversi di volta in volta.

Le telecamere di sicurezza li hanno ripresi mentre scardinavano le serrature, sfondavano porte e vetrine per razziare i gioielli. La refurtiva veniva conservata in un magazzino. Al momento sono stati recuperati preziosi e altri oggetti per un valore di 35 mila euro.

Gli arrestati sono Angelo D’Anna, 28 anni, Calogero Alaimo, 34 anni. Ai domiciliari Domenico Safina, 20 anni e Girolamo Filippone, 18 anni. Obbligo di dimora per Antonio Lopes, 18 anni, e Daniele Garofalo, 19 anni. Tre minorenni sono finiti in carcere.

*Aggiornamento

“Ancora una volta esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine: con l’operazione ‘Gold Night’ è stata finalmente fermata una pericolosa banda di criminali che in questi mesi ha colpito numerose attività commerciali di Palermo con rapine e danneggiamenti. È necessario tutelare le imprese e garantire la sicurezza del territorio per consentire all’economia sana della nostra città di crescere”. Così Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa, commenta l’operazione della polizia.

“Un altro grande successo dello Stato nella lotta alla criminalità”. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commenta così l’operazione “Gold Night” portata avanti dalla Polizia di Stato che ha permesso di sgominare una banda di rapinatori che negli ultimi tempi ha portato a termine numerose rapine in alcune attività commerciali del centro di Palermo. “Confcommercio è al fianco delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per rendere sempre più sicura questa città che purtroppo vive nel disagio provocato da una innegabile fragilità economica. Operazioni come quella eseguita in queste ore non fanno che accrescere la fiducia di noi commercianti e imprenditori, confermando che Palermo è la più sicura tra le grandi città italiane, come recentemente confermato dalla statistiche Istat”.