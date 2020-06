PALERMO – I parenti della vittima si sono opposti alla richiesta di archiviazione. Il prossimo 12 novembre Leoluca Orlando, Diego Cammarata e Mario Li Castri conosceranno il loro destino giudiziario al processo sul crollo di un costone di Monte Gallo, a Palermo, che il 27 novembre 2015 travolse e uccise nel sonno Ornella Paltrinieri, 88 anni.

Sono stati convocati per quella data dal giudice per le indagini preliminari Rosario Di Gioia. Ad opporsi alla richiesta di archiviazione della Procura sono stati i parenti della vittima, assistiti dall’avvocato Alessandro Campo.

Nei confronti di altri tredici indagati, fra tecnici e funzionari comunali, per omicidio e disastro colposi pende una richiesta di rinvio a giudizio. Secondo i pubblici ministeri Silvia Benetti e Bruno Brucoli, non si può addebitare alcuna responsabilità al sindaco Orlando, al suo predecessore Cammarata e a Li Castri, ex capo area del settore “riqualificazione urbana e infrastrutture”. Una tesi in linea con quanto sostenuto dal consulente dell’accusa e dai legali della difesa, gli avvocati Roberto Mangano, Giovanni Rizzuti e Marcello Montalbano. Di fronte all’opposizione alla richiesta di archiviazione la procedura prevede la convocazione in aula delle parti.