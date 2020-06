Trovati due cadaveri

Uno era nascosto in un sacco. Si indaga su recenti casi di persone scomparse

Due cadaveri sono stati trovati dai carabinieri a Mesoraca, in provincia di Crotone. Uno dei due, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto all’interno di un sacco.

Il primo era stato scoperto stamattina; successivamente è stato trovato il secondo, quello in decomposizione. I primi accertamenti compiuti sul luogo dal medico legale hanno già fornito alcuni indizi: il primo corpo è di un uomo tra i 30 e i 40 anni. I cadaveri sono stati trasferiti nell’obitorio dell’ospedale di Crotone per essere sottoposti all’autopsia; seguiranno l’identificazione e l’accertamento delle cause della morte.

I carabinieri di Petilia Policastro e Crotone stanno indagando sulla recente scomparsa di persone in provincia di Crotone, nell’ipotesi di un collegamento con i cadaveri trovati a Mesoraca.