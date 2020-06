Due giovani finiscono in manette vicino Lercara Friddi.

LERCARA FRIDDI (PALERMO) – Di fronte all’alt dei carabinieri non si sono fermati, anzi, chi era al volante ha premuto sull’acceleratore per cercare di fuggire. E’ andata male a due giovani poi bloccati dai militari: l’auto su cui stavano viaggiando, nella zona di Lercara Friddi, è stata perquisita e al suo interno è stata trovata della droga. Circa mezzo chilo di droga, ovvero cinque “panetti” di hashish che una volta immessi nel mercato della droga avrebbero potuto fruttare tremila euro.

Dopo avere condotto in caserma i due giovani, i carabinieri hanno così potuto accertare che l’involucro coperto dal cellophane conteneva la sostanza. Le confezioni riportavano lettere e numeri.

Le manette sono scattate per Nicola Pecoraro, 23 anni, di Vicari e per MOhamed Alì Mera, di 21 anni, di Lercara Friddi. Il provvedimento è stato convalidato dalla Procura di Termini Imerese, entrambi sono stati sottoposti ai domiciliari. Le indagini proseguono per individuare i fornitori della droga acquistata dai due giovani.