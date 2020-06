Nuovi siti per i rifiuti e 7 milioni

L'intervento dell'assessore Catania in Consiglio. I fondi della Regione per tamponare l'emergenza

PALERMO – “È necessario sgomberare il campo dall’allarmismo: a Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale. Ci sono elementi di criticità che stiamo affrontando tempestivamente e che, parzialmente, abbiamo già risolto. Le cause sono molteplici ma rimane il fatto che è necessario cambiare strategia perché rischiamo di rincorrere periodicamente le emergenze sulla discarica visto che i tempi di realizzazione della sesta vasca continuano a slittare”. Lo ha affermato Giusto Catania, assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, intervenendo in Consiglio comunale in occasione dell’audizione sulla situazione di Bellolampo.

“Stiamo lavorando a un progetto, e su questo chiederemo conforto al governo nazionale e regionale, per giungere nel più breve tempo possibile a coprire con la raccolta differenziata “porta a porta” il 100% della popolazione palermitana. Con l’ordinanza predisposta ieri dall’Ufficio Ambiente, che sarà firmata appena giungeranno i pareri di Arpa e Asp, abbiamo eliminato parzialmente il problema e abbattuto di circa il 40% i maggiori costi derivanti dall’esaurimento della sesta vasca. L’interlocuzione istituzionale con la Regione è stata molto positiva e ci conforta il fatto che, su richiesta del Comune, la Regione ha emanato un decreto in cui sono stati individuati siti dove saranno trasportati i rifiuti non trattati e depositati a Bellolampo”.

“Infine – ha concluso Catania – per risolvere la questione finanziaria per l’anno 2019 il governo regionale si è impegnato a garantire un’anticipazione di sette milioni di euro derivanti dall’accertamento dei costi storici sostenuti a Palermo, negli anni 2014-2018, per lo smaltimento del percolato delle vasche dismesse di Bellolampo. Si tratta del 30% degli oltre 20 milioni che, a titolo di anticipazione, dovranno essere destinati al soggetto che dovrà occuparsi della gestione post-operativa della piattaforma di Bellolampo”.

Le reazioni. “Oggi abbiamo avuto un proficuo confronto con l’amministrazione sulle vicende legate all’emergenza rifiuti – dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno -. Malgrado alcune criticità rassicuriamo la nostra comunità cittadina, ad esempio, sull’inesistenza di preoccupazioni sanitarie relative ai rifiuti che vengono stoccati nel piazzale a Bellolampo. A parte l’aspetto emergenziale – continuano i consiglieri di SC – viene fuori la necessità di progettare azioni risolutive per il superamento di un modello di gestione dei rifiuti non più attuale. La soluzione non è data solo dal completamento della settima vasca, ma dalla diminuzione fino all’azzeramento della quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica. Su questo la nostra forza politica si aspetta che le parole dell’Assessore si trasformino in un piano concreto con l’ estensione della raccolta porta a porta a tutta la città. Questa è l’unica prospettiva possibile per ragioni di ordine ambientale ed economico ma anche per affrancare la nostra città da una gestione privata dei rifiuti che spesso ha nascosto in Sicilia interessi poco chiari”.