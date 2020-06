“Non siamo contenti per un motivo semplice: penso che nella contrattazione sarebbe stato più giusto indicare un commissario del Movimento 5 Stelle”. Così l’eurodeputato Dino Giarrusso (M5S), rispondendo ai giornalisti a Bruxelles sulla scelta di Paolo Gentiloni come commissario europeo. “Comprendo l’amarezza di alcuni colleghi”, ha spiegato Giarrusso.

“Lo dico con rispetto – ha aggiunto – per l’esperienza che ha Gentiloni. Nel metodo questa cosa non ci piace: credo che un commissario del Movimento 5 stelle, o comunque espresso da quest’ultimo, sarebbe stato il fiore all’occhiello di questa trattativa”.

A chi chiedeva se qualcuno potesse abbandonare per protesta la pattuglia dei cinquestelle al Parlamento Ue, Giarrusso ha escluso di lasciare la delegazione. “Gli altri – ha aggiunto – non lo so. Non posso parlare a nome di altri. Non è che uno fa parte del Movimento e ne accetta supinamente le scelte”.(ANSA).