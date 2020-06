PALERMO – I carabinieri hanno fermato su ordine della procura di Termini Imerese Eduardo Spina, 46 anni napoletano e Giuseppe Chiappara, 33 anni, accusati di due rapine aggravate e furto con strappo compiute tra il 13 luglio e il 28 agosto ai danni di pensionati e clienti di poste e banche che avevano da poco prelevato i soldi agli sportelli. Le rapine sono state organizzate nei minimi particolari. (Clicca qui per guardare il video)

Spina, in base alle indagini dei carabinieri, sceglieva le vittime dentro gli uffici postali o bancari in base ai prelievi di soldi eseguiti. Chiappara stava fuori a bordo di uno scooter. Non appena usciva la vittima designata i due la seguivano e poi li rapinavano. Il 13 luglio a Casteldaccia la vittima è stata un pensionato di 81 anni che aveva prelevato 1100 euro. L’8 agosto sempre a Casteldaccia a un uomo di 49 anni è stato sottratto un borsello con dentro 4 mila euro da poco prelevati alla posta. L’ultima delle rapine ricostruite dai militari a Villabate il 28 agosto: un altro uomo di 49 anni è stato bloccato nei pressi del cimitero. I due si sono fatti consegnare 500 euro da poco presi nell’istituto di credito. Sono in corso indagini per accertare se i due hanno compiuto altri colpi. (ANSA).