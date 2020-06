Schiacciato dalla cisterna

“Quando va via un bambino, va via sempre la parte migliore di una comunità”. Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, riassume la rabbia e la tristezza della comunità per la perdita di un bimbo di 6 anni, morto schiacciato da una cisterna d’acqua. Ieri sera, la vasca ha travolto il piccolo dopo essersi sganciato dal carrello che lo trasportava.

Inutile la corsa in ospedale. La salma è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, così come l’area dove è avvenuta la tragedia, quella circostante la casa del bambino in località Cadossano. Dalle prime ricostruzioni, il carrello sarebbe stato agganciato a un trattore; la dinamica è ancora da accertare. “È una serata di una tristezza infinita per la comunità di Montesano – ha aggiunto Rinaldi – Il dolore acuto di una tragedia così profonda lascia senza fiato. La comunità tutta piange il suo piccolo angioletto e si stringe in un forte abbraccio alla sua famiglia”.