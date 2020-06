PALERMO – Disagi a Palermo per gli acquazzoni che si sono abbattuti sul capoluogo ieri sera e questa mattina. Allagamenti di nuovo a Mondello, in via Ugo La Malfa e nel sottopassaggio di via Belgio. Disagi anche in provincia: a Misilmeri, Ficarazzi, Portella di Mare e a Bagheria dove alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco perché rimasti impantanati con la propria auto. Anche per oggi il dipartimento della protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la Sicilia.

La carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, la circonvallazione della città, nel tratto all’altezza di viale Lazio, è completamente invasa dall’acqua ed è stata chiusa dalla polizia municipale in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulle corsie laterali. Disagi anche su altre strade della città: parzialmente transitabili il sottopasso Einstein, in direzione Trapani, all’altezza di via Scobar, il tratto di viale Regione Siciliana all’altezza di via Conte Federico, via Ciaculli e il tratto di via Lanza di Scalea all’altezza del centro commerciale Conca d’Oro, in entrambi i sensi di marcia. Un tombino di viale Lazio, inoltre, è saltato a causa delle forti piogge.