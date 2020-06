Zao, pochi secondi

In Italia la parola ‘Zao’ non dice molto, ma in Cina è il nome della più popolare app dell’App Store locale. A cosa è dovuto il suo successo? Zao sostituisce il volto dell’utente a quello degli attori famosi. E i risultati sono sorprendenti. Basata sul concetto di ‘Deepfake’, tecnica per sintetizzare l’immagine umana tramite intelligenza artificiale, l’applicazione richiede all’utente un’unica fotografia; poi, elaborandola, riesce a scambiare i volti degli utilizzatori con quelli di supervip di Hollywood, come Leonardo DiCaprio, gli attori della serie ‘Game of Thrones’ o quelli della sitcom ‘The Big Bang Theory’.

L’app è stata sviluppata dal team cinese MoMo, e dal 30 agosto, data del debutto nel negozio di app dell’universo Apple, ha raggiunto in pochissimo tempo la vetta delle classifiche delle più scaricate. Gli unici in grado di provare l’ebbrezza del grande schermo, però, rimangono i cinesi: al momento, in occidente Zao non è disponibile. Tra le ragioni più probabili, il fatto che l’app sembra trattare i dati degli utenti con poco riguardo. E vista la difficoltà degli sviluppatori stranieri quando si tratta di conformarsi alle normative occidentali, non è da escludere che da questa parte del mondo Hollywood rimanga un sogno lontano.