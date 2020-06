Foto dalla scogliera

Un uomo è morto precipitando in mare da una scogliera, dove si trovava per scattare delle fotografie. Al momento le condizioni meteo sul luogo della tragedia, S’Architto, in Sardegna, sono troppo proibitive per recuperare il corpo.

Vento forte e mare mosso avrebbero avuto un ruolo fondamentale. Il corpo si trova vicino a un’insenatura larga circa 20 metri e profonda una cinquantina; pare che la vittima vi si sia avvicinata troppo, finendo poi sulle rocce. Per tentare il recupero si attende un miglioramento delle condizioni del mare.