Era già stato condannato in un processo in una brutta storia di prostituzione minorile

PALERMO – I poliziotti si sono insospettiti perché i suoi clienti lo chiamavano “avvocato” senza che ne avesse i titoli. Nuovi guai giudiziari per l’ex poliziotto Dario Pandolfini, per un periodo componente della scorta di Maria Falcone e sospeso dalla questura. Pandolfini è già stato condannato a un anno e 11 mesi nel processo nato dall’inchiesta che portò alla luce una brutta storia di ricatti sessuali.

Dario Nicolicchia, condannato a 9 anni, aveva costretto dal 2012 al 2014 la sua fidanzata sedicenne a prostituirsi. Il profilo Facebook “coppietta monella” proponeva incontri sessuali, mascherandoli per innocenti occasioni di svago. Circostanza confermata dallo stesso Pandolfini che, però, ha sempre negato di avere fatto da tramite fra la minorenne e altri due clienti. E in effetti l’accusa di favoreggiamento della prostituzione nei suo confronti non ha retto al vaglio del giudici.

Mentre indagavano, i poliziotti della squadra mobile, coordinati dal pubblico ministero Claudia Ferrari, scoprirono l’esistenza dello studio “Pandolfini Law”, specializzato in infortunistica stradale. Da qui la contestazione di truffa perché l’ex agente, che ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, “con artifici e raggiri consistiti nel tacere la sua attività libero professionale avrebbe procurato a sé un ingiusto profitto” e cioè gli stipendi da poliziotto. Un agente non può svolgere contemporaneamente l’attività libero professionale.

A Pandolfini viene inoltre contestato di essersi finto malato per ottenere tre giorni di congedo dal servizio. Nel frattempo, però, andava a lavorare nello studio.