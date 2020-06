PALERMO – Avrebbe fatto da “palo” durante una rapina a mano armata. E’ così finito in manette un 24enne marocchino senza permesso di soggiorno, che sarebbe entrato in azione insieme ad un complice armato di coltello.

L’arma era stata puntata contro un uomo, bloccato dai due malviventi in via Rocco Jemma, nella zona di via Oreto. Minacciato, era stato costretto a consegnare il portafoglio. La vittima aveva subito lanciato l’allarme al 112, permettendo l’arrivo dei carabinieri in pochi minuti.

I rapinatori erano stati individuati in breve tempo e sorpresi mentre si dividevano il bottino, ma uno dei due era riuscito a darsi alla fuga. La refurtiva è così stata restituita al proprietario, mentre per il 24enne è scattato l’arresto con l’accusa di rapina in concorso. Le indagini sono ancora in corso per rintracciare il complice.