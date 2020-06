Urbanistica a costo zero

La Sicilia è la seconda regione in Italia per consumo di suolo, ed è priva di una disciplina organica

In una fase di grave carenza di risorse pubbliche diventa essenziale la gestione efficiente delle politiche pubbliche, come quelle urbanistiche, che consentono di incidere sui fattori sensibili e strategici dello sviluppo sociale, economico e produttivo: diritto all’abitazione, grandi infrastrutture, politica agricola, servizi pubblici locali, sistema dei beni culturali e del paesaggio, tutela dell’ambiente, localizzazione di opere pubbliche, impianti, attività.

La Sicilia, peraltro, dispone di un’ampia competenza legislativa ed amministrativa in materia, che le consentirebbe di adattare la disciplina normativa e l’assetto urbanistico alle specifiche esigenze territoriali. Ed infatti da anni i disegni di legge e i documenti di programmazione in materia proclamano obiettivi impegnativi ed ambiziosi: riqualificazione delle aree metropolitane, strutturazione di un sistema urbano equilibrato e policentrico, gestione oculata e sviluppo del patrimonio naturale e culturale, attuazione di politiche territoriali integrate e trasversali in grado di coniugare competitività, sostenibilità ambientale e qualità della vita, valorizzazione delle risorse socio-economiche, culturali e identitarie delle aree interne, riduzione degli squilibri territoriali e incremento della capacità attrattiva del territorio regionale, integrazione tra zone urbane e peri-urbane e rurali in un’ottica metropolitana.

Tuttavia il recente rapporto dell’Istituto nazionale di urbanistica sul territorio siciliano documenta il crescente consumo di suolo, la cronica inadeguatezza delle infrastrutture dei trasporti, la cura insufficiente delle parti più pregiate del territorio come quelle costiere, il dilagare dell’abusivismo, la difficoltà di pianificazione dei territori comunali e dell’area vasta, le rilevanti lacune delle politiche di gestione dei rischi (sismico e idrogeologico innanzitutto) e di tutela del paesaggio, la sostanziale inefficacia del sistema di pianificazione urbanistica.

La Sicilia è seconda in Italia per consumo di suolo (dopo la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti della Sicilia e un PIL non paragonabile), è l’unica grande regione priva di una disciplina organica di governo del territorio, non riesce a sfruttare le potenzialità di un invidiabile patrimonio culturale e di un territorio rurale che conserva ambienti incontaminati e una notevole biodiversità.

Ciò è in parte dovuto alle lacune della legislazione regionale, che risulta per lo più incentrata su misure di sanatoria e condono e interventi contingenti, spesso occasionati da eventi calamitosi, trascurando invece rilevanti profili quali l’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali, l’identificazione di strategie e programmi a lungo termine, la razionalizzazione del consumo di suolo, la salvaguardia della sicurezza degli ambienti urbani da fattori di rischio idrogeologico e sismico, l’introduzione di strumenti di flessibilità in grado di adeguare tempestivamente la pianificazione ai mutamenti socio-economici del territorio.

All’insuccesso della politica urbanistica regionale hanno contribuito anche la separazione in compartimenti stagni delle competenze in materia urbanistica e ambientale e le difficoltà di coordinamento tra la pianificazione paesistica e quella territoriale, la divaricazione tra le prescrizioni normative e le pratiche di trasformazione urbana, la lentezza e farraginosità delle procedure, l’inefficienza delle attività di controllo sulla pianificazione comunale e sugli adempimenti rimessi ad altri enti, organismi ed amministrazioni.

Il concorso di questi fattori ha determinato un quadro territoriale frammentato “in tante strategie di pianificazione quanti sono i Comuni siciliani”, l’utilizzo diffuso di strumenti urbanistici comunali datati e non adeguati al nuovo contesto economico-sociale, il proliferare incontrollato del fenomeno dell’abusivismo, l’urbanizzazione disordinata di ampie del territorio regionale, l’accumulo di consistenti ritardi nella definizione delle istanze di sanatoria (presso gli uffici comunali giacciono inevase migliaia di pratiche alcune relative a istanze inoltrate da parecchi anni), grandi opere incompiute, la dissennata gestione dell’ambiente, il degrado urbanistico sociale delle grandi città l’uso disinvolto della normativa in materia da parte di parecchi enti locali dell’Isola, su cui la magistratura contabile ha avviato un’indagine.

Di recente il governo regionale ha varato un disegno di legge in materia, che prevede l’introduzione di nuovi strumenti urbanistici finalizzati a “dare una linea di sviluppo coinvolgendo non solo le aree urbane ma anche i territori rurali, la mobilità, la vocazione turistica, l’energia e tutto quello che serve a determinare una sana e corretta programmazione del territorio” (Piano urbanistico regionale, Piano territoriale di coordinamento consortile, Piano urbanistico comunale e Piano attuativo comunale), delle società miste di trasformazione urbana incaricate “della progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana”, della Conferenza e dell’ Accordo di pianificazione, finalizzati alla conoscenza completa del territorio e del suo sviluppo urbanistico ed all’espressione di scelte comuni tra gli enti e le amministrazioni interessate.

Si tratta del primo vero tentativo di elaborazione di una disciplina organica da diversi anni a questa parte, ma l’esperienza di questi decenni insegna che per realizzare gli obiettivi attesi le riforme devono essere necessariamente accompagnate da idonee formule organizzative e percorsi procedimentali, dall’approntamento delle risorse economiche necessarie, da una razionale distribuzione delle funzioni e delle risorse tra le amministrazioni coinvolte, dall’elaborazione di tecniche appropriate di verifica dei risultati e da adeguati strumenti atti a garantire la responsabilizzazione dei soggetti istituzionali e degli amministratori.