L'artista è in Sicilia per un concerto

PALERMO – “L’introduzione del ministero per il Sud rappresenta un’inversione di tendenza da parte del nuovo governo giallorosso”. Lo dice Renzo Arbore, arrivato questa mattina a Palermo per lo show nel Teatro di Verdura con la sua Orchestra Italiana.

“Il cambio di passo ci deve essere per forza – ha aggiunto l’artista appena sbarcato nell’aeroporto di Falcone Borsellino – C’è un ministero per il Sud e un ministro che secondo me è molto motivato”. Per Arbone “è certamente lo sviluppo del Mezzogiorno una delle azioni che questo governo deve compiere, perché è un esecutivo un po’ più unitario”.

“Il Sud va aiutato, – ha concluso – nel senso che merita di essere valorizzato e più apprezzato anche turisticamente”. (ANSA).