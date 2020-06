L’ipotesi abolizione superticket e il pressing 5Stelle sulla revoca delle concessioni autostradali fra i nodi da sciogliere per il governo che si prepara alla manovra. Conte lavora al discorso programmatico in vista del voto di fiducia. A Bruxelles Gentiloni, candidato italiano per la Commissione Ue, ha avuto un faccia a faccia con la presidente eletta von der Leyen. Intanto la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova risponde su twitter agli haters che l’hanno attaccata per l’abito scelto per il giuramento. “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo”. Numerosi i messaggi di solidarietà, anche da Conte.