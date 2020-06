PALERMO – La Federconsumatori dichiara la sua contrarietà al ventilato provvedimento di prolungare l’orario a pagamento delle zone blu anche alla pausa pranzo, dalle 14,00 alle 16,00.

“L’istituzione delle zone blu è chiaramente un provvedimento della amministrazione comunale per fare cassa, nient’altro che cassa” dichiara Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo “Abolire la fascia oraria gratuita sarebbe una ulteriore gravissima vessazione nei confronti dei cittadini. Non credo che imporre il pagamento anche per la pausa pranzo possa incidere più di tanto nelle entrate o nella risoluzione della cronica assenza di parcheggi in città. In compenso allargherebbe a dismisura la distanza tra cittadini e amministratori”.