Grazie, cari amici Santommasini, come vi abbiamo affettuosamente ribattezzato. Grazie per la sportività, per la cortesia, perché non avete mai mollato e vi siete meritati l’abbraccio finale della gente di Palermo dopo la vittoria rosanero per tre a due.

Grazie per il post che campeggia sulla vostra pagina facebook: “E’ stata una giornata unica! Speciale! Al di là del risultato, lo sarebbe stata lo stesso! Abbiamo giocato. Abbiamo lottato. Ci abbiamo provato. Onore a una grandissima squadra, a tutto lo staff e tutta la società. Sicuramente il Palermo lo rivedremo presto nelle categorie che merita! Un grazie a tutto il pubblico del ‘Renzo Barbera’ che ci ha applaudito dal primo all’ultimo minuto! Forza San Tommaso”.

Grazie, perché, se sono queste le storie della serie D, se sull’erba spuntano le fisionomie di Garrone e di Enrico, ci piacerà ricominciare in un luogo dello spirito in cui il calcio odora di pulito. E riscoprire il piacere di un pallone che rotola per avvicinare, non per dividere.