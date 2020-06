Commemorazione stamani in località Bicchinello, a Corleone (Pa), per il 60° anniversario dell’uccisione del carabiniere scelto Clemente Bovi: è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo eretto nel dicembre 2009.

Bovi, in servizio nella stazione carabinieri di Caltabellotta l’8 settembre del 1959, di ritorno da un permesso, fu fermato – di notte e in aperta campagna – da sei criminali per una rapina. Pur sotto la minaccia delle armi, il carabinieri reagì sparando, uccidendo uno dei banditi e ferendone probabilmente un altro finché, colpito al petto da una fucilata, cadde al suolo esanime.

Alla commemorazione erano presenti il tenente colonnello Luigi De Simone, comandante del gruppo carabinieri di Monreale, il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi, il vicesindaco Maria Clara Crapisi, il presidente del Consiglio comunale Pio Siragusa, il figlio del carabiniere Vito Andrea Bovi, l’associazione nazionale carabinieri con delle rappresentanze delle sezioni di Ciminna e Monreale. (ANSA).