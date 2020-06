Il colpo va in fumo: arrestato un 42enne.

SALEMI (TRAPANI) – E’ finito in manette per tentata rapina un 42enne di Salemi, in provincia di Trapani.

Si tratta di Pietro Messina, che si sarebbe inizialmente mimetizzato tra i clienti per poi entrare in azione nell’istituto bancario che si trova nel centro del paese. Fingendosi così un utente, si è avvicinato ad un dipendente e l’ha minacciato costringendolo a consegnare i soldi.

Questi ultimi erano però già stati depositati all’interno della cassaforte temporizzata: immediato l’allarme alle forze dell’ordine che sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti. A cogliere in flagrante Messina, i carabinieri di Salemi e delle stazioni di Vita e di Gibellina che hanno fatto irruzione e bloccato l’uomo, già sorvegliato speciale. L’uomo è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico.