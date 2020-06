Lite familiare per gelosia, uomo colpito con la falce

Sono pregressi dissidi familiari dovuti anche a motivi sentimentali extraconiugali la causa della violenta lite di venerdì sera ad Abbiategrasso, nel Milanese, tra due fratelli e un loro cugino salvadoregni.

Lite durante la quale uno dei protagonisti è stato ferito, non in modo grave, a colpi di falce e che ha portato a due arresti per lesioni aggravate. Dalla ricostruzione, attorno alle 22, i due, ora in carcere in attesa del processo per direttissima, mentre si trovavano in un cortile in via Folletta a bere con un italiano di 57 anni che avrebbe dovuto essere ai domiciliari, sono stati raggiunti da un terzo uomo, pregiudicato, rispettivamente fratello e cugino degli arrestati, che, ubriaco, con una falce ha tentato di colpirli.

Il primo a intervenie è stato l’italiano, ora denunciato per evasione, che è rimasto lievemente ferito. Poi la colluttazione tra i fratelli è stata interrotta dal cugino che, con la falce, ha colpito uno dei due alla schiena. Il ferito ora è all’Humanitas e non è grave. (ANSA)