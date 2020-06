Seconda vittoria consecutiva in campionato per gli uomini di Pergolizzi

PALERMO – Esordio con vittoria al Barbera per il Palermo. Contro il San Tommaso i rosanero si impongono per 3-2, in match che si è per lo più disputato nella prima frazione. Rosanero avanti 3-0, nella ripresa due reti degli avellinesi che però non danno mai l’impressione di essere in partita.

CRONACA DEL MATCH

Inizia subito forte l squadra di Pergolizzi che al 2’ sfiora il vantaggio con un mancino al volo di Martinelli, ma la palla si spegne fuori di poco. Era il preludio del vantaggio dei rosanero che arriva al 7’ con Ricciardo, abile a mettere in rete un cross di Santana. Il Palermo è padrone del campo e al 22’ i rosanero si portano sul 2-0 con un preciso sinistro di Kraja da dentro l’area: Felici scatta sulla sinistra, cross basso respinto dalla difesa, sul pallone avventa l’italo-albanese che mette in rete con un preciso sinistro. Al 25’ ancora con Ricciardo bravo a sfruttare l’assist dalla sinistra di Martinelli. Al 30’ si affaccia in avanti il San Tommaso con una sforbiciata di Branicki messa in angolo da Pelagotti.

Nella ripresa i ritmi si abbassano. Col Palermo che vuole amministrare il risultato. Al 50’ percussione di Felici, il pallone giunge a Kraja che calcia a botta sicura, ma la palla fuori di un soffio. Da lì in poi viene un po’ fuori il San Tommaso che al 69’ accorcia le distanze con un eurogol di Tedesco che spedisce il pallone all’incrocio con un preciso tiro di sinistro. Nei minuti finali la sfortunata autorete di Accardi che mette la parola fine alla gara. Vince il Palermo, San Tommaso battuto 3-2.