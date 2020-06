PALERMO – Scontro tra tre mezzi sulla strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Portella di Mare, frazione di Misilmeri. Nell’impatto sono anche rimaste ferite tre persone, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni al km 251,300. Sul posto sono presenti il personale Anas, del 118 e delle forze dell’ordine per prestare soccorso, effettuare le attività di messa in sicurezza e ripristino della circolazione il prima possibile.