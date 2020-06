Chiude la libreria Broadway a Palermo. Per anni ha rappresentato un punto di riferimento in città per gli appassionati di spettacolo. E’ l’ennesima, dolorosa notizia di questo genere in città. L’annuncio arriva sulla pagina facebook della libreria che comunica la cessazione delle attività dopo 19 anni di storia. “E’ stata una decisione sofferta e dolorosa ma al contempo coraggiosa”, spiegano le titolari. “Il mercato librario negli ultimi anni si è trasformato e la sopravvivenza delle librerie indipendenti è ormai diventata impossibile – si legge nel commiato -. Abbiamo tentato di resistere alle librerie colosso, agli ebook, ad Amazon, ad una burocrazia sempre più farraginosa, alla vendita diretta degli editori che preferiscono scavalcare la mediazione della libreria e, non ultimo, alla triste realtà che la gente legge sempre meno. Tutto ciò ha reso il nostro lavoro sempre più difficile e alla luce dei fatti impossibile”.

“In questi vent’anni – si legge – abbiamo vissuto momenti belli e brutti, abbiamo conosciuto tante persone, moltissime di loro rimarranno nei nostri cuori: è stato bello crescere tutti insieme nella libreria Broadway. Un ringraziamento particolare va a tutti i piccoli lettori che hanno dato una sferzata di allegria allo spazio che abbiamo dedicato loro, motivo per cui ci rattrista ancora di più doverli deludere sottraendo loro gli ormai consueti e tanto attesi appuntamenti con letture e laboratori creativi”.

La libreria di via Rosolino Pilo sarà aperta fino al 31 ottobre, applicando sconti, e venerdì 27 e sabato 28 settembre dedicherà due serate agli amici per chiudere col sorriso, “perché sia di buon auspicio per nuove avventure”.