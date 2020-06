AGRIGENTO – Non ce l’ha fatta il motociclista, Alfonso Sciangula di Porto Empedocle (Ag), che il 14 agosto scorso era rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada per la Scala dei Turchi. Il cinquantanovenne, soccorso con elicottero del 118, era stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici lo avevano sottoposto anche a un intervento chirurgico. Sciangula era alla guida di un Piaggio Beverly che rimase coinvolto in un incidente con una Toyota Yaris. (ANSA)