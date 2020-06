Lite al ricevimento

Un fermo con l’accusa di tentato omicidio e due denunce in stato di libertà: è il bilancio di una lite scoppiata durante i festeggiamenti di un battesimo. I fatti a Cariati, in provincia di Cosenza. I carabinieri sono riusciti a identificare gli autori visionando le immagini della videosorveglianza.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, durante la lite A. A. avrebbe estratto un coltello lungo 16 centimetri e avrebbe colpito ripetutamente l’interlocutore; poi, insieme ai due denunciati, avrebbe abbandonato il locale. A causa delle gravi condizioni in cui versava, l’uomo accoltellato è stato trasferito in elisoccorso dal punto di prima assistenza all’ospedale di Cosenza. Al momento è ricoverato in prognosi riservata.