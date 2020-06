Personale, si dimette la direttrice

PALERMO – Si è dimessa la dirigente generale della Funzione pubblica Rosalia Pipia. Ufficialmente per “motivi personali”. Ma pare che dietro la “risoluzione consensuale anticipata” ci possano essere delle frizioni direttamente con esponenti della giunta di governo, se non con lo stesso presidente della Regione che avrebbe in passato chiesto chiarimenti alla dirigente sui tempi di alcune procedure amministrative

Governatore che invece, nei prossimi giorni, abbraccerà Eugenio Ceglia, prossimo a ricoprire l’incarico di vice capo di gabinetto vicario a Palazzo d’Orleans. Storie che si intrecciano, in qualche modo. Perché, stando ai rumors, a sostituire Rosalia Pipia potrebbe essere Carmen Madonia, attuale capo di gabinetto di Musumeci. “Nessuna sorpresa per noi – minimizza l’assessore alla Funzione pubblica Bernaedette Grasso – la dottoressa Pipia ci aveva comunicato questa intenzione già a luglio, per motivi personali, ma si è messa a disposizione per completare le procedure relative alle stabilizzazioni, prima di dimettersi”.

Incastri all’ombra della burocrazia regionale. Per certi aspetti sorprendenti. Sia per le repentine dimissioni di Pipia, sia per il curriculum ‘politico’ di Ceglia. Quest’ultimo, infatti, nell’ultimo anno e mezzo ha ricoperto il ruolo di vice capo di gabinetto vicario dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Un “vice” senza capo, a dire il vero, visto che l’assessore finora non ha nominato, appunto, un capo di gabinetto. Di fatto, Ceglia ha ricoperto il ruolo punta nello staff di Razza, pur essendo un “vice”. Prima di quell’esperienza, invece, il manager è stato uno strettissimo collaboratore dell’ex sottosegretario renziano Davide Faraone, sia al Ministero dell’istruzione e università, sia al Ministero della Sanità.

L’arrivo di Ceglia a Palazzo d’Orleans, potrebbe entrare nell’ambito di uno “scambio di vice”: da Razza potrebbe infatti traslocare Sebastiano Conti Nibali, attuale vice capo di gabinetto di Nello Musumeci. Entrambi, Ceglia e Nibali, potrebbero rappresentare il “ponte” col governo nazionale, proprio grazie alle esperienze precedenti (anche Nibali ha lavorato ad esempio col Ministero dell’economia, del Lavoro e dell’Ambiente).

Ceglia a Palazzo d’Orleans, però, potrebbe presto trovarsi nella stessa condizione vissuta all’assessorato Salute. L’attuale capo di gabinetto di Musumeci, Carmen Madonia, è tra i nomi più quotati per prendere il posto di Rosalia Pipia al personale. A quel punto, Musumeci dovrebbe individuare il nuovo capo di gabinetto, a cui Ceglia dovrà fare da “vice”.