ROMA – 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord nubi irregolari con piogge tra Liguria e Piemonte. Altrove maggiori schiarite, locali piovaschi mattutini sulle coste venete. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 24. Al Centro peggiora sulla Sardegna con piogge nella seconda parte del giorno. Più soleggiato altrove; locali disturbi sulle Marche. Temperature in calo sull’Isola, massime tra 23 e 28. Al Sud instabile sulla Sicilia con piogge e temporali dal pomeriggio, la sera anche sul Reggino. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 27.

(ANSA)