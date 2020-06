PALERMO – Due ex lavoratrici degli sportelli multifunzionali hanno iniziato lo sciopero della fame davanti alla sede dell’assessorato regionale al Lavoro di Via Trinacria a Palermo. Le due ex sportelliste fanno parte di un gruppo che si è dato appuntamento davanti gli uffici del’assessorato per protestare “contro il silenzio che è calato sulla vicenda degli ex lavoratori della formazione professionale”, affermano. E chiedono, tra l’altro, che “nel concorso per la messa a bando di 277 posti per il potenziamento degli uffici de lavoro sia inserito quale prerequisito, gli anni di esperienza e servizio maturati nella formazione”. (ANSA).