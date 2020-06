Joker con la pistola

In metropolitana truccato e vestito come il Joker, una pistola finta nella cintola dei pantaloni e un paio d’ali rosa sulla schiena: a causa del curioso travestimento, un 36enne è stato denunciato dalla polizia per procurato allarme. L’uomo è stato fermato dagli agenti nella stazione della metropolitana di Moscova, in pieno centro a Milano.

Intorno alle 19,40, al centralino della questura milanese sono arrivate diverse chiamate che segnalavano la presenza dell’uomo nei panni dell’eterno nemico di Batman. A nulla gli è servito spiegare agli agenti che stava andando a una festa in maschera, e che la pistola aveva anche il tappo rosso: è stato denunciato ugualmente. La circolazione della metropolitana è stata sospesa per alcuni minuti.