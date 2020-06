I consiglieri pentastellati a Sala delle Lapidi: "Per fare cose di buon senso non serve un'alleanza"

PALERMO – “Nel ringraziare l’assessore Giusto Catania per l’apertura rivolta a noi, ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle è e resterà all’opposizione in Consiglio comunale”. I consiglieri comunali del M5s chiudono le porte ad una eventuale collaborazione politica con la maggioranza che sostiene la giunta guidata da Leoluca Orlando. “Come abbiamo fatto finora, avendo a cuore esclusivamente l’interesse dei cittadini – si legge in una nota firmata dalla capogruppo Concetta Amella assieme ai consiglieri Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo e ai sette consiglieri di circoscrizione – continueremo a collaborare con l’Amministrazione comunale e con tutti coloro i quali desiderano realmente lavorare per il bene della città, attraverso la nostra opera di monitoraggio e stimolo dell’attività degli uffici e avanzando proposte costruttive dentro le commissioni e in aula”.

“La città su diversi fronti aspetta risposte da anni – scrivono -. Nessuna alleanza è necessaria al Comune per realizzare cose di buon senso e per lavorare con operosità a favore dei cittadini. Approfittiamo delle parole che oggi l’assessore Giusto Catania ci ha rivolto per ribadire la nostra incondizionata disponibilità a supportare atti concreti come, ad esempio, la revoca immediata del provvedimento che aumenta le ore di sosta a pagamento nelle zone blu. Sarebbe un bel segnale di disponibilità e ascolto delle proposte del Movimento 5 stelle da parte della Giunta ma soprattutto sarebbe un qualcosa di utile per i cittadini”, concludono i consiglieri pentastellati.(ANSA).