PALERMO – Avvenimenti previsti per martedì 10 settembre in Sicilia:

1) MESSINA – Sicindustria Messina, p. Cavallotti 3, ore 09:00 Le ultime tendenze della Grande distribuzione organizzata, i prodotti dell’agroalimentare e vini con un focus sulla presentazione ai buyer, sono i temi dell’incontro “Gdo Chiavi in mano!”, organizzato dall’Ice.

2) PALERMO – Steri, piazza Marina, ore 09:30 Lo scrittore israeliano Abraham Yehoshua riceve la laurea honoris causa in Scienze filosofiche e storiche, che gli verrà conferita dal rettore dell’Università Fabrizio Micari, in sinergia con Taobuk-Taormina International Book Festival.

3) SAN CIPIRELLO (PA) – Cantine Don Tomasi, ore 10:00 Una delegazione giapponese visiterà le cantine Don Tomasi di San Cipirello. Oltre ai sindaci del territorio, sarà presente l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera.

4) PALERMO – Mondello Palace hotel, v. P.pe di Scalea, ore 10:00 Elezione del nuovo segretario generale della Fnp Cisl Palermo Trapani, nell’ambito del consiglio generale della Federazione dei pensionati della Cisl.

5) GIARRE (CT) – Parco botanico Radice pura, ore 10:30 Finale regionale della 13esima edizione di “Oscar Green”, premio di Coldiretti giovani imprese. Partecipano il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, e il segretario generale, Vincenzo Gismundo. Presenta Flaminia Belfiore.

6) CATANIA – Cgil, via dei Crociferi, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione di Etnabook, Festival del Libro e della Cultura di Catania, in programma dal 19 al 21 settembre.

7) CATANIA – Prefettura, ore 10:30 Il prefetto Claudio Sammartino incontra i giornalisti per esporre i risultati conseguiti durante la stagione estiva nell’attività di prevenzione e controllo del territorio e le linee strategiche delle future attività in materia.

8) PALERMO – Teatro Libero, salita Partanna 4, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della 52/a stagione 2019/2020.

9) PALERMO – Istituto penale per i minorenni, ore 11:30 Cerimonia celebrativa regionale del 202/o anniversario della fondazione del corpo di Polizia penitenziaria.

(ANSA).