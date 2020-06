PALERMO – La pioggia incessante di questo pomeriggio ha provocato gravi disagi a Grisì nel Monrealese. Decine di automobilisti sono stati salvati dai vigili del fuoco intrappolati nella autovetture. I pompieri sono intervenuti anche in alcune abitazioni dove una frana ha creato alcuni smottamenti. In diverse zone della provincia si sono verificare interruzioni elettriche. Sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso anche i sommozzatori del nucleo Saf dei vigili del fuoco intervenuti nelle zona dove l’acqua ha raggiunto livelli alti. Il prefetto di Palermo,Antonella De Miro, ha seguito l’emergenza con l’unità di crisi allestita nella sede in via Cavour a Palermo.

(ANSA).