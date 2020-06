Pipì contro il muro

Si è rivolto verso un muro per fare pipì, ma non aveva considerato di poter essere notato dalle forze dell’ordine e la vicinanza a un commissariato: così un 23enne di origine tedesca è stato sanzionato con una maxi multa da cinquemila euro. È successo in via de’ Coltellini, a Bologna.

Gli agenti che l’hanno sorpreso contro il muro stavano proprio rientrando in sede, intorno a mezzanotte e mezza; dopo l’invito a rivestirsi, per il giovane è arrivata la ‘brutta notizia’. Inoltre la multa, comminata per “atti contrari alla pubblica decenza”, supera i 3.333 euro previsti nei casi analoghi.