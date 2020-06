ROMA – Piogge e temporali fino a domani, anche se solo in alcune regioni; poi sarà estate settembrina ovunque. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, da giovedì e per tutto il weekend tornerà il caldo ma sarà senza eccessi, con punte, venerdì, di 30-31 gradi. La depressione mediterranea che sta influenzando il tempo su alcune regioni tenderà ad indebolirsi dalla seconda parte della settimana. Domani, spiega Fabio Da Lio di 3bmeteo.com, la giornata risulterà incerta sui settori occidentali di Piemonte e Liguria, nonché sulle Isole Maggiori; altrove il tempo rimarrà più stabile e complessivamente soleggiato, salvo locali disturbi sulla costa veneta. Giovedì, sottolinea il meteorologo Andrea Colombo, sarà una giornata stabile e in larga parte soleggiata, salvo una residua variabilità limitata all’estremo Sud peninsulare, dove non si escludono gli ultimi fugaci piovaschi tra Salento e Calabria ionica.

Le temperature saranno in ripresa, tanto che sulla Val Padana si potranno toccare punte di 26-28 gradi, anche qualche grado in più sulle regioni tirreniche, in Puglia e localmente su Sardegna e Sicilia. La giornata di venerdì, a seguito dello spostamento della depressione mediterranea verso il Nord Africa e del conseguente aumento della pressione sul Mediterraneo Centrale, trascorrerà all’insegna del tempo decisamente stabile e soleggiato con temperature in rialzo ancora di qualche grado, tanto che sulle centrali tirreniche, Puglia e isole maggiori si potranno toccare i 30-31 gradi, poco meno sulla Val Padana. Scenario che, conclude Colombo, si prospetta del tutto analogo anche durante il prossimo weekend, destinato a trascorrere all’insegna dell’alta pressione con bel tempo e clima estivo.