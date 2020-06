MASERÀ DI PADOVA – Si era trasferito da anni al Nord e lavorava come cuoco, ma quando ne aveva la possibilità tornava in Sicilia insieme alla sua famiglia, la moglie e due figli. La sua vita è stata spezzata a 36 anni da un terribile incidente: il palermitano Giuseppe Fotia è infatti morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova dove i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo.

L’impatto fatale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel territorio di Maserà: oltre alla motocicletta del giovane, sono rimasti coinvolti un’auto. Il 36enne viaggiava a bordo di una Honda Hornet di grossa cilindrata che si è scontrata con una Peugeot guidata da un ragazzo di 26 anni.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma Fotia era già in condizioni gravissime. E’ stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso, ma le speranze si sono spente dopo alcune ore, quando il 36enne è deceduto.