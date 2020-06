Minacce informatiche

Il nostro Paese è appena fuori dal podio per attacchi malware e dodicesimo per attacchi ransomware. Alcuni sono in rapida diffusione sui cellulari

L’Italia è il quarto paese al mondo per attacchi informatici con malware e il dodicesimo al mondo per attacchi effettuati con ransomware. I primi sono virus malevoli più ‘classici’, che si propagano tramite file annidati negli hard disk; i secondi prendono in ‘ostaggio’ i dispositivi e prevedono il pagamento di un riscatto ai cybercriminali per riavere i dati. Alcune di queste minacce sono in rapida diffusione anche sui cellulari.

I dati sono stati raccolti da Trend micro, azienda nel settore della sicurezza informatica. Sul podio per diffusione di malware ci sono Stati Uniti, Giappone e Francia. La minaccia più rilevata a livello mondiale è costituita dai malware che coniano criptovalute, come i Bitcoin, all’insaputa degli utenti. Il rapporto di Trend Micro invita a non sottovalutare i cosiddetti attacchi ‘fileless’: queste minacce agiscono sulla memoria del computer pur non installando file malevoli sull’hard disk. La tecnica viene utilizzata, per esempio, per sottrarre credenziali nel corso di operazioni finanziarie online.

Tra le minacce più recenti, il ransomware basato su un messaggio sms inviato ad uno smartphone Android: i ricercatori di Eset hanno individuato il ransomware ‘Android/Filecoder.C’. Si apprende che l’attacco ha iniziato a diffondersi partendo da alcuni siti con contenuti per adulti, e presenta una particolarità: prima di ‘blindare’ i dati così da liberarli dopo il riscatto, invia una serie di sms a tutti i contatti della vittima. Come prevedibile, anche quei messaggi contengono link malevoli, cliccando sui quali viene avviata l’installazione del ransomware anche nel cellulare di chi li ha ricevuti. La potenziale vittima ha comunque la possibilità di rendersi conto della minaccia: gli spesso gli sms sono mal tradotti e in altri casi non hanno alcun significato. Ad esempio, HdBlog riporta la versione localizzata in italiano dell’sms recita testualmente: “Come possono mettere le tue foto in questa app, penso di doverti dire”.