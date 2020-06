PALERMO – Graziano Delrio, Moni Ovadia, Vittorio Sgarbi, Gaetano Miccichè e Fabrizio Micari, ma anche Enrico Giovannini, Ernesto Maria Ruffini, Davide Giacalone, Teresa Bellanova, Alessandra Sciurba, Leoluca Orlando e Carlo Trigilia. Questi alcuni dei nomi che parteciperanno a ‘Futura’, scuola di cultura politica under 30 del senatore Pd Davide Faraone, prevista dal 4 al 6 ottobre a Terrasini, in provincia di Palermo. L’annuncio è stato dato da Faraone su Facebook. Gli incontri si terranno a Città del mare dalle 15 del 4 ottobre alle 17 di domenica 6. Responsabile del progetto, che per gli iscritti avrà un costo di 100 euro, è Maurizio Carta. Il numero massimo di partecipanti è di cento ragazzi, le iscrizioni si chiuderanno il 22 settembre. “Iniziamo con una tre giorni, poi la scuola – spiega Faraone – verrà sempre più strutturata. Perché una scuola? Perché la politica, lo diceva Bismarck, è l’arte del possibile ma per renderla tale bisogna studiare, capire le cose ed entrarvi dentro. Le classi dirigenti non si improvvisano, non si alimentano senza sostanza e la politica deve riuscire ad entrare nelle case di chi pensa che quel mondo sia solo una mangiatoia inutile – sostiene il senatore Pd -. Discuteremo di impegno, dei temi sociali più importanti, di politica, lavoro, comunicazione, di sviluppo, economia, di ambiente e di uguaglianza sociale, solo per citarne alcuni. Non mancheranno – conclude – i momenti di aggregazione e di spensieratezza. L’appuntamento successivo, quello sarà invece aperto a tutti, dal 18 al 20 ottobre, a Firenze, alla Leopolda. Vi invito a non mancare, quest’anno sarà imperdibile”.