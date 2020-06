Il nuovo negozio in via Ruggero Settimo aprirà sabato 14 settembre

PALERMO – Pronto il nuovo LEGO Store di Palermo in via Ruggero Settimo. L’apertura sabato 14 settembre alle 11 quando si taglierà un nastro speciale fatto tutto di mattoncini LEGO. Il punto vendita è gestito da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri su tutto il territorio nazionale nel corso dei prossimi anni. Il LEGO store palermitano riserva grandi sorprese negli oltre 200 mq, dove grandi e piccini potranno vivere un’esperienza di gioco unica, ricca di grandi novità e sorprese esclusive.

All’interno del nuovo negozio saranno 128 le bowl “Pick a Brick” per acquistare mattoncini sfusi tra una vasta scelta di pezzi disponibili. Non mancherà “Build a mini”: tutti potranno realizzare, personalizzare e acquistare la propria minifigure, scegliendo ogni più piccolo dettaglio del personaggio collezionabile LEGO, dal cappello al colore degli abiti. Gli elementi “digital”, come il “LEGO Minifigures Scanner”, stupiranno gli amanti dei mattoncini LEGO all’interno dello store. Chiunque potrà scoprire il proprio alter ego in versione minifigure: basterà scannerizzare la propria mano sull’apposita postazione e apparirà la sua versione LEGO. La “Digital box”, invece, lascerà tutti a bocca aperta: sarà sufficiente prendere una scatola di un LEGO, scannerizzare il codice a barre e il set prenderà vita, animandosi virtualmente sullo schermo. Sembrerà quasi di poterlo toccare in tutti i suoi particolari.

I fantastici modelli in 3D sono la raffigurazione che, con la creatività, è possibile costruire qualsiasi cosa in mattoncini LEGO. Infine i piccolissimi ed i bambini più grandi troveranno ad attenderli tantissimi tavolini per giocare liberamente con LEGO DUPLO o i classici mattoncini LEGO System… ci saranno soprese per tutte le età, incluso il videowall, per ammirare tutti i fantastici video LEGO.