Schiaffi all’asilo

Una suora è agli arresti domiciliari per aver insultato e schiaffeggiato dei bimbi di quattro e cinque anni in un asilo. L’accusa è di maltrattamento di minori. A denunciare i fatti, accaduti in un istituto del quartiere Aurelio, a Roma, sono stati alcuni genitori. Indagate per lo stesso reato altre tre insegnanti, tra cui un’altra suora.

I genitori avevano presentato un esposto contenente i racconti delle violenze, non solo verbali, che sarebbero state subite dai loro figli. Così sono scattate le indagini condotte dal commissariato Monteverde e dal pool anti violenza della Procura di Roma, supportate anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.