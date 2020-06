PALERMO – Quasi cinquemila euro per essere assunto come portiere. La fame di lavoro avrebbe reso l’uomo una facile preda per l’imputato.

Il giudice Nicola Aiello della quinta sezione del Tribunale ha condannato Filippo Guaresi, 45 anni, a 8 mesi di carcere per truffa. L’imputato dovrà anche risarcire la parte civile. E cioè l’uomo che cadde nella sua rete. Guaresi si sarebbe spacciato per amministratore del “Complesso Paruta” nell’omonima via che si trova nella parte alta di corso Calatafimi. Alla vittima disse che preso lo avrebbe assunto come portiere.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Giorgia Righi, l’imputato si sarebbe fatto consegnare i soldi in tre modi diversi: versamento in una carta postepay, bonifico bancario e ricarica di una carta prepagata. I soldi, a suo dire, servivano per l’iscrizione ad un corso di formazione, il rilascio della licenza per lavorare e la sua registrazione. Tutto falso: Guaresi non era amministratore e il posto di lavoro era un miraggio. Da qui la condanna.