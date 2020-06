Conte al 21 per cento

Un partito guidato da Giuseppe Conte potrebbe ottenere il 21 per cento alle elezioni, e il premier riscuoterebbe più fiducia di Matteo Salvini. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Emg acqua per la trasmissione di Rai 3 Agorà, che per ‘prendere le misure’ al capo del governo ipotizza anche una sua discesa in campo con una sua formazione. Dal sondaggio si evince che il 6 per cento degli elettori voterebbe Conte “sicuramente”; percentuale che, sommata a chi lo voterebbe solo “probabilmente”, arriva a 21 punti.

I numeri dicono anche che il 43 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, più avanti di due punti sul 41 per cento ottenuto da Salvini. L’ultimo gradino del podio è del leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, al 29 per cento; al quarto posto il ‘capo politico’ del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio, al 27 per cento, seguito dal segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, al 24, e Silvio Berlusconi al 18.

In ogni caso, il 58 per cento degli italiani intervistati da Emg acqua ha le idee chiare sulla soluzione della crisi di governo appena rientrata: andare al voto anticipato. Chi pensa sia stato meglio formare un nuovo esecutivo si ferma al 39 per cento. Una percentuale che, prevedibilmente, sale al 78 tra gli elettori del Pd; tra loro, solo il 19 per cento si dice contrario alla formazione dell’esecutivo.

Traducendo le intenzioni di voto degli italiani in numeri, le somme dei voti dei raggruppamenti mostrano come il centrodestra abbia un solo punto di vantaggio sul centrosinistra: 48,1 per cento contro 47,1. Nello specifico, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito con il 33,3 per cento dei consensi, seguita dal Pd al 23 per cento e dal M5s al 19,7 per cento; di seguito Forza Italia al 7,8 per cento, Fratelli d’Italia al 7, Più Europa al 2,6 e La Sinistra all’1,8.