MONREALE (PALERMO) – Un impatto violentissimo in mattinata sulla circonvallazione di Monreale, alle porte della città. Nello scontro tra una motocicletta ed un’auto è rimasto gravemente ferito il centauro, trasportato con codice rosso in ospedale.

In base ad una prima ricostruzione, l’automobilista stava viaggiando in direzione di Palermo, ma avrebbe improvvisamente effettuato una manovra per immettersi in una traversa, travolgendo la moto che stava percorrendo la strada verso la cittadina normanna.

La dinamica è ancora in fase d’accertamento e i rilievi sono in corso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118: l’uomo è stato ricoverato al Civico per le gravi ferite alle gambe e alle braccia.