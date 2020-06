REALMONTE (AGRIGENTO) – “Oggi esiste una bozza di accordo che dovrà essere approvata dalla giunta e dal consiglio comunale, organi che ad oggi, non si sono ancora pronunciati, che ci permetterebbe di gestire il bene materiale della Scala dei Turchi, secondo un efficace progetto di gestione e tutela con risvolti economici in termini di occupazione e di sviluppo del territorio”. Lo dice il sindaco di Realmonte Calogero Zicari dopo le polemiche su un probabile accordo con un privato sulla cessione dei diritti della Scala dei Turchi una parete di roccia bianca che si erge sulla costa di Realmonte meta di tanti turisti. “La bozza di accordo prevede – spiega – che il bene Scala dei Turchi diventi di proprietà esclusiva del Comune di Realmonte e che quindi potrà gestirla e con introiti esclusivi per la pubblica amministrazione nel caso di sbigliettamento. Gli eventuali ricavi del brand ‘Scala dei Turchi’ invece andrebbero ripartiti per un periodo di 70 anni, in misura pari al 70% al soggetto privato ed al restante 30% al Comune. Alla scadenza di tale periodo la titolarità del brand ed i relativi eventuali ricavi passeranno per intero al Comune”.

Per ora vi è un contenzioso tra Comune e la famiglia proprietaria della Scala dei Turchi. “Dopo anni di lavoro, questa proposta – conclude – ci consentirebbe di gestire a pieno titolo il bene con la possibilità di una concreta tutela e con ricadute in termini di occupazione e sviluppo dell’intero territorio comunale e di auto sostenibilità”. (ANSA).